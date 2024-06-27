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Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Казахстан

Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 17:34 Фото: АПН
27 июня 2024 года стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра благословил принесение в пределы Казахстана мощей святой блаженной старицы Матроны Московской и части ее рубашки, сообщает Zakon.kz.

Святыню повезут по всем епархиям Казахстанского Митрополичьего округа с 27 сентября по 4 ноября.

Пребывание святыни в Казахстане приурочено к исторической дате – 25-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии.

Расписание посещения ковчегом с мощами блаженной Матроны городов страны будет в ближайшее время размещено на сайте АПН и официальном сайте Митрополичьего округа.

Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии. С рождения ее глаза ничего не видели. Жила Матрона в Москве в разных местах, но дольше всего (с 1942 по 1949 годы) она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке, у матери Зинаиды Ждановой.

4 мая 1952 года, в Неделю святых Жен-мироносиц, при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы "слышать службу" (там находился один из немногих действующих московских храмов).

2 мая 1999 года блаженная старица Матрона была прославлена в лике местночтимых святых, в 2004 году – для общецерковного почитания. Ее святые мощи почивают в ставропигиальном Покровском женском монастыре в Москве.

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