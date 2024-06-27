Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Казахстан
Святыню повезут по всем епархиям Казахстанского Митрополичьего округа с 27 сентября по 4 ноября.
Пребывание святыни в Казахстане приурочено к исторической дате – 25-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии.
Расписание посещения ковчегом с мощами блаженной Матроны городов страны будет в ближайшее время размещено на сайте АПН и официальном сайте Митрополичьего округа.
Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии. С рождения ее глаза ничего не видели. Жила Матрона в Москве в разных местах, но дольше всего (с 1942 по 1949 годы) она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке, у матери Зинаиды Ждановой.
4 мая 1952 года, в Неделю святых Жен-мироносиц, при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы "слышать службу" (там находился один из немногих действующих московских храмов).
2 мая 1999 года блаженная старица Матрона была прославлена в лике местночтимых святых, в 2004 году – для общецерковного почитания. Ее святые мощи почивают в ставропигиальном Покровском женском монастыре в Москве.
Материал по теме
3 мая 2024 года митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, какие святыни привезут в Казахстан в пасхальные дни.