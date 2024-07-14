Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 15 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе, севере, юго-востоке, юге, в центре ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, на юге Абайской области сохранится, в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской, на юго-западе Актюбинской области сохранится, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – в ближайшие три дня обещают дождливую погоду.

