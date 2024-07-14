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Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 16:30 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 15 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны сохранится неустойчивая погода.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе, севере, юго-востоке, юге, в центре ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, на юге Абайской области сохранится, в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской, на юго-западе Актюбинской области сохранится, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на юго-востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – в ближайшие три дня обещают дождливую погоду.

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