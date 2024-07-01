Алматинцев предупредили о сильном дожде

1 июля с 13:00 до 20:00 в Алматы прогнозируют дождь, в горных районах сильный. В связи с чем акимат города подготовил 465 единиц спецтехники, чтобы задействовать их с началом выпадения осадков, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. Заготовлено 2,5 тыс. мешков с песком.

"Всего в дневной период при выпадении осадков будет задействовано 465 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 810 дорожных рабочих. После сильного дождя, прошедшего 30 июня, когда, по уточненным данным РГП "Казгидромет", в городе выпало до 11 мм осадков, а в Малом Алматинском ущелье 28 мм, что составляет почти половину месячной нормы осадков за июнь (59 мм), сопровождавшегося шквальным ветром, силами 320 рабочих и 92 единиц спецтехники организованы работы по очистке арычных сетей и переходов под дорогами, забившихся мусором, илом и ветками. В ночной период вывезено 210 куб. м мусора", – сообщили в акимате Алматы.

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от походов в горы. Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи.





"Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов", – обратились в акимате.

О погоде в Алматы на 1 и 2 июля можно узнать здесь.