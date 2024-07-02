10-летний казахстанец вытащил годовалого брата из горящего дома с гипсом на ноге

10-летний мальчик из Кокшетау получил медаль от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Все дело в том, что Артур Гаитов проявил героизм во время пожара, сообщает Zakon.kz.

Хотя сам мальчик себя героем не считает.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области рассказали подробности произошедшего.

Когда случилась беда, Артур, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и, взяв на руки годовалого брата, покинул дом через окно. Все это он проделал с гипсом на ноге. До этого мальчик получил травму, играя в футбол.

По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін".

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

Кстати, школьник для себя решил, что в будущем он станет спасателем.

Ночью 2 июля в Шымкенте горели бутики на одном из рынков. Также в результате происшествия были повреждены две автомашины. Пострадавших нет, причина устанавливается.