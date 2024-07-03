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Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС

Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:37 Фото: primeminister.kz
Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани 3 июля встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, государство Катар имеет статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в Ташкенте в 2022 году.

"В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Катар – важный политический и экономический партнер РК в арабском мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50%. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей правительства двух государств работают над увеличением объемов взаимной торговли до $500 млн.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Казахстана выразил признательность Алиеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя. 

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