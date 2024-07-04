Лукашенко – странам ШОС: Все дрожим перед долларом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите "ШОС плюс" 4 июля предложил главам государств отказаться от доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС.



"Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта. Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Россия. И все дрожим перед этим долларом. Давайте наконец сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс".

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Также на встрече в расширенном формате глава государства сказал, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. И в такой судьбоносный период на ШОС возложена огромная ответственность.

