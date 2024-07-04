Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лукашенко – странам ШОС: Все дрожим перед долларом

ШОС, Александр Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:53 Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите "ШОС плюс" 4 июля предложил главам государств отказаться от доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС.

"Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта. Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Россия. И все дрожим перед этим долларом. Давайте наконец сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:53
Президент о санкционных конфликтах: Наносят существенный урон
, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 16:53

Также на встрече в расширенном формате глава государства сказал, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. И в такой судьбоносный период на ШОС возложена огромная ответственность.

Читайте также

ШОС, Астана, саммит
Антониу Гутерриш: Нам нужен мир на Ближнем Востоке и в Украине
Председатель КНР, Си Цзиньпин, ШОС
Си Цзиньпин о ШОС: Притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников
Касым-Жомарт Токаев, ШОС, Астана
Токаев предложил расширить сеть университета ШОС
Тамила Языкова
ШОС Лукашенко Александр Беларусь 2024 год Доллар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: