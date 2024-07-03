Саммит ШОС в Астане: Бектенов встретил премьер-министра Пакистана

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф прибыл 3 июля 2024 года в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В столичном аэропорту Шахбаза Шарифа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отмечается, что Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера.

Напомним, что в Астану 2 июля 2024 года прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин, которого встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого встретил зампремьера Канат Бозумбаев.