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Саммит ШОС начался в Астане

Саммит ШОС начался в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:36 Фото: akorda.kz
В Астане 4 июля 2024 года во Дворце Независимости началось 24-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. По его итогам будет принята Астанинская декларация, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Саммит ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:36

Фото: akorda.kz

Участвуют также генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

"Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и Встречи "ШОС плюс". В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, три заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС", – сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации.
Саммит ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:36

Фото: akorda.kz

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

Саммит ШОС в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:36

Фото: akorda.kz

3 июля 2024 года прошла неформальная встреча лидеров стран ШОС.

Политолог Уразгали Сельтеев заявил, что предстоящий саммит ШОС обещает стать знаковым для организации, что определяется не только количеством участников, но и глубиной обсуждаемых вопросов, считает эксперт.

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