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Президент Азербайджана встретил Токаева перед саммитом Организации тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 13:32 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание Специального представителя президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, сообщает Zakon.kz.

Главу Казахстана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности", – говорится в сообщении Акорды от 6 июля 2024 года.

Сегодня, 6 июля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. 

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