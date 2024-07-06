Президент Азербайджана встретил Токаева перед саммитом Организации тюркских государств

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание Специального представителя президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, сообщает Zakon.kz.

Главу Казахстана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности", – говорится в сообщении Акорды от 6 июля 2024 года.

Сегодня, 6 июля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.