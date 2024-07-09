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Град и сильный ветер: непогода накроет Казахстан 10 июля

Казахстан, прогноз погоды, град, дожди, 10 июля, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 15:24 Фото: pixabay
В "Казгидромете" предоставили прогноз опасных метеорологических явлений по Казахстану на 10 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, град и шквалистый ветер, на северо-западе, востоке, в горах юго-востока страны – сильные дожди.

"Лишь на севере страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке республики – туман", – сообщили в "Казгидромете".

Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохранится сильная жара. В Туркестанской, Кызылординской, на западе Мангистауской области, на западе, в центре Улытауской области, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области, на севере, в центре Атырауской, на севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-западе, крайнем востоке Жамбылской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане 10 июля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 29-31 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.

О том, какой будет погода в главных городах Казахстана в ближайшие дни, читайте здесь.

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