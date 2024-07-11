Канал незаконной миграции пресекли в Алматы

Незаконный миграционный поток граждан России, Кыргызстана, Узбекистана и Грузии установлен в рамках проверки, ранее проведенной сотрудниками прокуратуры Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительства по фиктивным документам.

"5 июня 2024 года в районном суде Наурызбайского района состоялся обвинительный приговор по досудебному расследованию, начатому прокуратурой Наурызбайского района по ч. 1 ст. 394 УК РК. Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности". Прокуратура Алматы

По версии надзорного органа, организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы.

"В настоящее время по акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проводится работа по признанию государственной регистрации подставных фирм недействительной. Противодействие нелегальной миграции остается одним из актуальных направлений надзорной деятельности". Прокуратура Алматы

Ранее стало известно, что 937 человек "проживали" в однокомнатной квартире в Астане. Приговором суда владелец "резиновой" квартиры осужден по ч. 1 ст. 394 УК РК.