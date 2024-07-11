Землетрясения в Казахстане: как часто происходят, какой город в лидерах

В последние годы в мире все чаще слышно о достаточно сильных землетрясениях. Из 20 самых разрушительных землетрясений XXI века пять произошли в 2021-2023 годы. В Казахстане, к счастью, ничего критического не происходило, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным earthquakelist.org, за последние 10 лет в РК и в радиусе 300 км вокруг в общей сложности произошло 826 землетрясений магнитудой 4 балла и выше (землетрясения более низкой магнитуды не брались в расчет). Если усреднить, то ежегодное количество составит 82 землетрясения в год, или шесть в месяц. В среднем, землетрясения происходят вблизи Казахстана примерно каждые четыре дня.

Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4 балла – 96,4% от общего количества, или 796 случаев. Также произошло 29 землетрясений магнитудой 5 баллов, одно землетрясение магнитудой 7 баллов, пишет Ranking.

В региональном разрезе чаще всего "трясет" Алматы. Здесь происходит примерно 47 землетрясений в год. Далее идут Алматинская (16 землетрясений ежегодно) и Жамбылская (15 землетрясений) области.

В Шымкенте происходит в среднем 13 землетрясений ежегодно, в Восточно-Казахстанской области – семь землетрясений, в Мангистауской и Туркестанской областях – по три землетрясения, в Атырауской и Карагандинской областях – по одному землетрясению. В других регионах ощутимой "тряски" практически не наблюдается.

С начала прошлого века самое сильное землетрясение на территории Казахстана произошло 4 января 1911 года, его магнитуда составила 8 баллов. Также среди самых сильных – землетрясение 3 ноября 1946 года магнитудой 7,5 балла и землетрясение 19 августа 1992 года магнитудой 7,3 балла. Если говорить о землетрясениях последних 10 лет, то самым сильным окажется землетрясение 23 января 2024 года в 00:09 – магнитудой 7 баллов.

Если же говорить в целом про мир, на 5 июля текущего года лидером по числу землетрясений, произошедших с начала года, является Мексика. В пятерке "самых тряских" стран оказались Япония, Индонезия, Тайвань и Филиппины.

Казахстану присвоили 12-е место с 236 землетрясениями. Ранее, на 2 февраля 2024 года, в этом же рейтинге республика была на шестом месте со 123 землетрясениями. В этот раз среди стран СНГ мы уступили печальное лидерство Кыргызстану, где уже произошло 278 землетрясений. Для сравнения: в Таджикистане зарегистрировали 149 землетрясений, в России – 89, в Узбекистане – 79, в Азербайджане – 27, в Армении – 22, в Туркменистане – 12.

5 июля 2024 года сообщалось, что премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление, которым был утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны.