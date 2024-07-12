Страшно красиво: фотограф "поймал" мощные молнии в Алматы

В некоторых районах Алматы вечером 11 июля прошел дождь, сопровождавшийся молниями и громом. Известный городской фотограф снова решил порадовать подписчиков снимками этого природного явления, сообщает Zakon.kz.

Серия снимков была сделана Дмитрием Доценко на фоне известных в городе строений.

"Молнии в Алматы продолжаются. А я снова их фотографирую. Вчера получилось сделать серию интересных кадров. Мощнейшие разряды на фоне узнаваемых алматинских зданий", – подписал он фотографии.

Его подписчиков кадры восхитили. При этом кто-то подчеркнул, что молнии и красивы, и устрашающи.

Фотографии шедевральные. Но само зрелище страшное.

Это лето богато на такие спецэффекты природные в нашем городе! И спасибо, что так здорово ловите кадр этого явления природы.

Невероятно, будто где-то в голливудском фильме.

1 – нерв, 2 – дым от костра.

Потрясающей красоты фотографии! Стихия!

7 июля в Алматы тоже были молнии. И Дмитрий Доценко сумел их снять на камеру, поделившись, что очень радостно запечатлеть это грозное природное явление.