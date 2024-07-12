Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС

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Экс-первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК попал под суд за превышение служебных полномочий, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование вели сотрудники Антикоррупционной службой по Карагандинской области. "Он подозревается в том, что отдавал незаконные указания командованию воинской части МЧС РК и должностным лицам Департамента по ЧС Карагандинской области о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства частного дома", – сообщили 12 июля в Антикоре. По результатам изучения, Главная военная прокуратура уголовное дело направила в Военный суд Акмолинского гарнизона для рассмотрения по существу. 12 июля 2024 года заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов рассказал, почему молодые парни пытаются избежать воинской службы. Читайте также Что делать, если увидел закладчика наркотиков За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре

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