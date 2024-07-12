Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Фото: рixabay
Экс-первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК попал под суд за превышение служебных полномочий, сообщает Zakon.kz.
Досудебное расследование вели сотрудники Антикоррупционной службой по Карагандинской области.
"Он подозревается в том, что отдавал незаконные указания командованию воинской части МЧС РК и должностным лицам Департамента по ЧС Карагандинской области о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства частного дома", – сообщили 12 июля в Антикоре.
По результатам изучения, Главная военная прокуратура уголовное дело направила в Военный суд Акмолинского гарнизона для рассмотрения по существу.
12 июля 2024 года заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов рассказал, почему молодые парни пытаются избежать воинской службы.
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