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Законодательство РК

Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС

Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:45 Фото: рixabay
Экс-первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК попал под суд за превышение служебных полномочий, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование вели сотрудники Антикоррупционной службой по Карагандинской области.

"Он подозревается в том, что отдавал незаконные указания командованию воинской части МЧС РК и должностным лицам Департамента по ЧС Карагандинской области о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства частного дома", – сообщили 12 июля в Антикоре.

По результатам изучения, Главная военная прокуратура уголовное дело направила в Военный суд Акмолинского гарнизона для рассмотрения по существу.

12 июля 2024 года заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов рассказал, почему молодые парни пытаются избежать воинской службы.

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Ирина Капитанова
Антикор МЧС РК Акмолинская область 2024 год Военнослужащие
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