Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 13 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

13-14 июля утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. 13-14 июля ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 14 июля порывы 25 м/с. 13-14 июля на западе области сохраняется чрезвычайная, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 13-14 июля утром и днем ожидается гроза, град, шквал и ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.



Также 13-15 июля 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области 15-20, временами порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный 9-14, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге, в центре области временами прывы 23-28 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Вместе с тем, в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период 14-15 июля ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.



На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В восточной половине Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. На востоке, севере, юге области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный порывы 15-20, на востоке, севере, юге области 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный порывы 17-22 м/с.

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный днем 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный днем 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке, днем на юге ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15 м/с.

Днем на юге Абайской области ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем на западе Карагандинской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области, днем на юге, в центре, на западе области гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем на севере Улытауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, в центре области гроза, днем гроза, на севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза. Утром и днем на западе, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ночью на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем на западе области временами 23 м/с.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Алматы днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с.

Вместе с тем, синоптики предупредили, что с 20:00 12 июля до 20:00 13 июля в Семее, Усть-Каменогорске и Риддере прогнозируются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какие сюрпризы преподнесет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 13 июля 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

