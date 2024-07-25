Жара до +42, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы, Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 26 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем по Абайской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и восточной части области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

Днем на большей части Туркестанской области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Ветер юго-западный на западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается сильная жара 41 градус.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара 38-40 градусов. 26 июля на северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 38-40 градусов.

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный ночью на большей части, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный ночью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных районах области при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 36-38 градусов.

В Алматы днем сохранится сильная жара до 36 градусов.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

С 20:00 25 июля до 20:00 26 июля по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области гроза, днем гроза, на севере области град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

26-27 июля днем в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане 26-27 июля днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на западе, днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ранее синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту. Подробнее можно узнать здесь.

