Тигров вернут в Казахстан
Фото: pixabay
Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и Всемирный фонд природы (WWF International) 15 июля подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации Программы реинтродукции тигра в РК, сообщает Zakon.kz.
По информации МЭПР РК, этот меморандум является продолжением успешного и плодотворного сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата.
"Возвращение тигра в Казахстан – это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия. Данная инициатива стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству множества организаций и экспертов", – говорится в сообщении.
Ранее жизнь тигров показали в алматинском зоопарке.
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