Тигров вернут в Казахстан

Фото: pixabay

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и Всемирный фонд природы (WWF International) 15 июля подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации Программы реинтродукции тигра в РК, сообщает Zakon.kz.

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