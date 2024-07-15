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Законодательство РК

Тигров вернут в Казахстан

МЭПР подписал с WWF меморандум по возвращению тигров , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 18:53 Фото: pixabay
Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и Всемирный фонд природы (WWF International) 15 июля подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации Программы реинтродукции тигра в РК, сообщает Zakon.kz.

По информации МЭПР РК, этот меморандум является продолжением успешного и плодотворного сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата.


"Возвращение тигра в Казахстан – это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия. Данная инициатива стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству множества организаций и экспертов", – говорится в сообщении.

Ранее жизнь тигров показали в алматинском зоопарке. 

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