В Минтранспорта поделились хорошей новостью для любителей Балхаша
По данным ведомства, ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр – Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.
"С сегодняшнего дня открыто четырехполосное движение на участке от Караганды до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка".Пресс-служба Минтранспорта РК
Также в министерстве напомнили, что общая протяженность автодороги Караганда – Балхаш составляет 363 км.
"Дорога относится к первой технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. Новый асфальт уложен на всем протяжении дороги", – добавили в пресс-службе Минтранспорта РК.
10 июля 2024 года стало известно, что улучшилась транспортная доступность к озеру Балхаш. Это, по данным Минтранспорта РК, стало возможным благодаря реконструкции автомобильной дороги Алматы – Караганды.