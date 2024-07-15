В Минтранспорта поделились хорошей новостью для любителей Балхаша

Открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги Караганда – Балхаш. Об этом сегодня, 15 июля 2024 года, заявили в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр – Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы.

"С сегодняшнего дня открыто четырехполосное движение на участке от Караганды до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка". Пресс-служба Минтранспорта РК

Также в министерстве напомнили, что общая протяженность автодороги Караганда – Балхаш составляет 363 км.

"Дорога относится к первой технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. Новый асфальт уложен на всем протяжении дороги", – добавили в пресс-службе Минтранспорта РК.

10 июля 2024 года стало известно, что улучшилась транспортная доступность к озеру Балхаш. Это, по данным Минтранспорта РК, стало возможным благодаря реконструкции автомобильной дороги Алматы – Караганды.