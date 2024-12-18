Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили процесс урегулирования спора
Об этом 18 декабря 2024 года заявили в Министерстве юстиции РК:
"Подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными".
Как отметил CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман, данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора.
"Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем".Дэниел Чапман
В свою очередь министр юстиции РК Азамат Ескараев подчеркнул, что с завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе, за счет привлечения инвестиций.
"При этом, как было отмечено мною ранее, средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались".Азамат Ескараев
Argentem Creek Partners – это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.
16 июля 2024 года стало известно, что Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире.