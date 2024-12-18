Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили процесс урегулирования спора

Правительство Казахстана, Национальный банк РК и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря 2024 года заявили в Министерстве юстиции РК:

"Подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными".

Как отметил CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман, данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора.

"Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем". Дэниел Чапман

В свою очередь министр юстиции РК Азамат Ескараев подчеркнул, что с завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе, за счет привлечения инвестиций.

"При этом, как было отмечено мною ранее, средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались". Азамат Ескараев

Argentem Creek Partners – это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.

16 июля 2024 года стало известно, что Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире.