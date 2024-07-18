Сотрудникам резервата "Ертіс орманы" удалось сфотографировать птенцов краснокнижной птицы

На днях сотрудники "Ертіс орманы" заметили и сфотографировали гнездо беркута – самого крупного хищника из наиболее известных птиц семейства ястребиных, сообщает Zakon.kz.

Эта птица занесена в Красную книгу Казахстана, отмечает Pavlodarnews.kz.

"Его силы хватит, чтобы убить взрослую овцу или теленка. Однако на крупную добычу беркут охотится редко, в его меню в основном ходит зайцы и грызуны", – пояснили в природном резервате

Из семейства пернатых в резервате в 2023 году насчитывалось 99 балобанов, 101 стрепет и 62 филина, а также 95 беркутов.



Ранее сообщалось, что администрация природного парка "Алтын-Эмель" опубликовала новое видео. На кадрах ролика тянь-шанский бурый медведь пришел утолить жажду к специальному резервуару.