Казахстанка обманула суд и вместо лечения уехала в Россию на съемки

Казахстанка, которая должна была выплатить задолженность банку, указала надуманные причины для выезда из страны. Детали дела озвучили Zakon.kz в Специализированном межрайонном экономическом суде (СМАС) Алматы.

Как говорится в сообщении суда за 19 июля 2024 года, в СМАС банком подан иск к частному судебному исполнителю об оспаривании постановления о приостановлении ограничения на выезд должника за пределы Казахстана.

Судом установлено, что в 2018 году районный суд обязал казахстанку совместно с другими солидарными должниками выплатить банку задолженность в размере более миллиарда тенге.

В рамках исполнительного производства судебным исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении должника на выезд из страны.

Однако в апреле 2024 года по заявлению представителя должника частный судебный исполнитель приостановил временное ограничение на выезд.

"Данное постановление санкционировано судом. Основанием послужил довод должника о необходимости прохождения лечения за рубежом. Однако, покинув пределы Казахстана, должник приняла участие в съемках популярной программы на российском телеканале в качестве ведущей". Пресс-служба СМАС Алматы

По всей видимости, речь идет об известном блогере Лилии Рах. 15 апреля 2024 года в социальных сетях появилась информация, что она стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.



Как оказалось, заключение врачебной комиссии, предоставленное стороной должника, датировано 7 марта 2023 года, т.е. на момент обращения к судебному исполнителю с заключением о диагнозе прошло более одного календарного года.

Кроме того, указанный в заключении диагноз (язва, гастрит) подлежит лечению и в Казахстане, о чем имеется указание в медицинских справках.

Ввиду этого банк посчитал основание для выезда должника за пределы республики необоснованным.

Решение суда

С учетом всех обстоятельств иск банка к ЧСИ удовлетворен. Обжалуемое постановление о приостановлении временного ограничения на выезд признано незаконным и отменено.

"Решение суда не вступило в законную силу", – уточнили в суде.

По последним данным, дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции по жалобе должника.

