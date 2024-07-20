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Министр дал распоряжения относительно зеленой зоны вокруг Астаны

посещению Министром экологии и природных ресурсов зеленной зоны вокруг города Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 15:31 Фото: t.me/EcologyofQazaqstan
20 июля министр экологии и природных ресурсов оценил зеленную зону вокруг столицы Казахстана. По завершении облета, Ерлан Нысанбаев дал поручения по вопросам дальнейшего выуживания разных культур растений вблизи Астаны, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, министр экологии и природных ресурсов Казахстана, совместно с представителями Комитета лесного хозяйства и животного мира, Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана и РГП на ПХВ "ЖасылАймак" осмотрел насаждения в зеленой зоне вокруг города Астана.
"В ходе облета министром даны поручения по вопросам дальнейших работ по уплотнению существующих посадок, реконструкции угнетенных насаждений. Особое внимание необходимо уделить применению посадочного материала более ценных пород, в том числе полученных микроклональным способом, при этом особое внимание необходимо уделить научному сопровождению этих работ", – говорится в информации.
🔸Пресс-релиз по посещению Министром экологии и природных ресурсов зеленной зоны вокруг города Астана, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 15:31

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

В целом, отметили в министерстве, состояние насаждений зеленой зоны оценивается как стабильное.
На сегодняшний день общая площадь зеленой зоны вокруг столицы составляет 102,3 тыс. га, в том числе на территории РГП "Жасыл Аймак" 87,6 тыс. га, на территории ТОО "Астана Орманы" 14,7 тыс. га.

11 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании раскритиковал состояние зеленого пояса вокруг столицы. Летая вокруг Астаны он возмутился, увидев "залысину" вместо зеленого пояса. Тогда отметил, что работа ведется крайне неудовлетворительно. Озеленение забросили и это ощущается. Поручив активно заниматься состоянием зеленых насаждений вокруг столицы. 

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