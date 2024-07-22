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Преступные группы и "мертвые души": о проблемах в системе образования рассказали в Антикоре

Тенге , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Проведенный агентством анализ отечественной сферы образования вскрыл схему хищения бюджетных средств из фонда оплаты труда педагогов, а также установил системные коррупционные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как считают в Агентстве по противодействию коррупции, многочисленные факты хищений бюджетных средств стали возможными по причине отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграции систем бухгалтерского учета и государственных баз данных.

"Основная доля похищаемых бюджетных средств приходится на фонд оплаты труда педагогов. Так, предполагаемые к хищению денежные средства заранее закладывались на уровне школ путем необоснованного завышения бюджетной заявки. Образовавшаяся экономия передвигалась в фонд оплаты труда и распределялась отделом образования среди аффилированных школ. В дальнейшем ключевую роль в хищении играли директора и бухгалтеры школ, которые, используя уязвимости программ бухгалтерского учета и государственных информационных систем (отсутствие интеграции систем бухгалтерского учета с казначейством и др.), похищали из зарплатного фонда многомиллиардные бюджетные средства", – сказано в опубликованном агентством докладе.

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Уточняется, что в системы бесконтрольно вносились любые изменения, завышались суммы, включались фиктивные данные и т. д.

Популярные схемы хищения средств выглядели следующим образом:

  • перечисляется зарплата сверх установленной нормы;
  • деньги начисляют посторонним аффилированным лицам;
  • выводят средства на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц;
  • дублируют переводы денежных средств;
  • начисляют зарплаты "мертвым душам".
"Так, в Талдыкоргане на протяжении 2,5 лет действовала преступная группа, в которую входили руководитель, главный и расчетный бухгалтеры отдела образования, а также 13 бухгалтеров школ. Все роли были распределены. Бухгалтеры похищали бюджетные средства из фонда оплаты труда, а руководитель городского отдела образования прикрывал их за взятки. Доказано получение им 280 млн тенге. При задержании у главного бухгалтера отдела образования изъят почти 1 млрд тенге", – сообщили в Антикоре.

Чтобы устранить преступную схему, в рамках исполнения рекомендаций агентства внесены поправки в правила составления бюджетной заявки, позволяющие формировать их в электронном виде. После чего Министерство просвещения ориентировало акиматы на перевод процедуры формирования бюджетных заявок в цифровой формат.

Вместе с тем с августа 2023 года Министерство финансов реализует пилотный проект "Единое хранилище данных бухгалтерских операций". Проект предусматривает единую стандартизацию бухучета, проведение электронного аудита и применение превентивных мер за счет настройки индикаторов риска. "Пилот" планируют завершить в декабре 2025 года.

Минпросвет провел интеграцию Национальной образовательной базы данных (НОБД) с информационными системами министерств юстиции, здравоохранения и труда. По замыслу, это позволит бухгалтерским системам сверять сведения по персональным данным, больничным листам и занятости.

В НОБД появился модуль "Портфолио педагога", содержащий сведения об образовании, здоровье, квалификации работника и т. д. Благодаря сбору объективных данных о сотрудниках можно будет формировать достоверную тарификацию зарплат.

Также, дабы исключить упомянутые "мертвые души", в минимальные требования к объектам информатизации в области образования включена норма о внедрении системы фиксации посещения работниками учреждений образования, в том числе по биометрическим данным.

"На сегодня такая система уже работает в учреждениях образования Павлодара (50 школ) и Туркестанской области (25 колледжей, 191 школа; на 2024 год из бюджета выделено 408,9 млн тенге, в рамках которых планируется охватить еще 216 учреждений)", – проинформировали в Антикоррупционной службе.

Там надеются, что озвученные меры позволят существенно сократить риски хищений в сфере образования.

Ранее руководителя отдела образования Талдыкоргана признали виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы. Он получил 11 лет лишения свободы.

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