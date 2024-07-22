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Законодательство РК

Манипулирование на рынке ценных бумаг закончилось для казахстанца солидным штрафом

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанец отделался штрафом в 2 млн тенге за манипуляции на рынке ценных бумаг. Об этом стало известно из заявления прокуратуры Астаны за 22 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что за шесть дней казахстанец совершил девять сделок с акциями одной компании рынка по его же заявке через двух брокеров. Это противоречит закону о рынке ценных бумаг и постановлению правления Национального банка.

"Совершенные сделки существенно повлияли на объем торгов на рынке ценных бумаг".Пресс-служба прокуратуры Астаны

В результате судом виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,2 млн тенге.

"Решение вступило в законную силу", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что директор школы в Мангистау заставлял подчиненных оплачивать его административные штрафы. Начато досудебное расследование.

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