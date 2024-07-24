Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай"
В пресс-службе Министерства культуры и информации РК рассказали, что на церемонии открытия участвовали министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, заместитель управляющего делами президента РК Рустам Баялиев и другие.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Аида Балаева отметила важность создания пространств, которые будут не только хранителями истории, но и передовыми институтами, способствующими модернизации общественного сознания.
"Очень важно пропагандировать природные красоты, исторические и культурные богатства прекрасного Бурабая. Открытие современного инновационного комплекса – это один из важнейших шагов в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Я верю, что здесь молодежь сможет глубже изучить регион с научной и творческой точки зрения и многому научиться".Аида Балаева
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов уточнил, что комплекс был запущен в 2021 году, спустя три года его концепция была пересмотрена и модернизирована с использованием новейших анимационных, а также аудиовизуальных технологий.
"Мультимедийный интерактивный комплекс – не просто музей, здесь сочетаются инновации и традиции. Тот факт, что он расположен на поляне Абылай хана, является особенным событием, ведь это сакральное место и главная достопримечательность Бурабая. Я уверен, что обновленное пространство станет новой точкой притяжения для культурного обмена и понравится нашим туристам".Марат Ахметжанов
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Пространство в здании разделено на девять тематических зон, которые позволяют каждому посетителю погрузиться в атмосферу казахской культуры и познакомиться с историей страны:
- наследие Великой степи,
- путешествие по Казахстану,
- полет птицы Самрук,
- степь батыров,
- вечная страна,
- история Великой степи,
- ключевые личности,
- коридор времени,
- бата Абылай хана.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Ежегодно визит-центры Казахстана привлекают тысячи посетителей. В наиболее популярных, таких как Тургенсай в национальном парке Иле-Алатау и Шарынский каньон, их число превышает 300 тыс. человек в год. Эти цифры отражают не только привлекательность этих объектов, но и значительные усилия по развитию и поддержке инфраструктуры, что способствует сохранению и популяризации богатого культурного наследия страны.
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