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Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай"

Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке &quot;Бурабай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:56 Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
24 июля 2024 года в национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области состоялось торжественное открытие одного из самых высокотехнологичных интерактивных музеев в Казахстане – Мультимедийного интерактивного комплекса, расположенного на территории поляны Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства культуры и информации РК рассказали, что на церемонии открытия участвовали министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, заместитель управляющего делами президента РК Рустам Баялиев и другие.

Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Аида Балаева отметила важность создания пространств, которые будут не только хранителями истории, но и передовыми институтами, способствующими модернизации общественного сознания.

"Очень важно пропагандировать природные красоты, исторические и культурные богатства прекрасного Бурабая. Открытие современного инновационного комплекса – это один из важнейших шагов в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Я верю, что здесь молодежь сможет глубже изучить регион с научной и творческой точки зрения и многому научиться".Аида Балаева
Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов уточнил, что комплекс был запущен в 2021 году, спустя три года его концепция была пересмотрена и модернизирована с использованием новейших анимационных, а также аудиовизуальных технологий.

"Мультимедийный интерактивный комплекс – не просто музей, здесь сочетаются инновации и традиции. Тот факт, что он расположен на поляне Абылай хана, является особенным событием, ведь это сакральное место и главная достопримечательность Бурабая. Я уверен, что обновленное пространство станет новой точкой притяжения для культурного обмена и понравится нашим туристам".Марат Ахметжанов
Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Пространство в здании разделено на девять тематических зон, которые позволяют каждому посетителю погрузиться в атмосферу казахской культуры и познакомиться с историей страны:

  • наследие Великой степи,
  • путешествие по Казахстану,
  • полет птицы Самрук,
  • степь батыров,
  • вечная страна,
  • история Великой степи,
  • ключевые личности,
  • коридор времени,
  • бата Абылай хана.
Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай", фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Ежегодно визит-центры Казахстана привлекают тысячи посетителей. В наиболее популярных, таких как Тургенсай в национальном парке Иле-Алатау и Шарынский каньон, их число превышает 300 тыс. человек в год. Эти цифры отражают не только привлекательность этих объектов, но и значительные усилия по развитию и поддержке инфраструктуры, что способствует сохранению и популяризации богатого культурного наследия страны.

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