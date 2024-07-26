Отменен оправдательный приговор в отношении главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева

Накануне, 25 июля 2024 года, Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Антикоре, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а Карим Кокрекбаев взят под стражу в зале суда.

"7 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева К. по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай". Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО "Bazis Construction" Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый", – напомнили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года.