Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отменен оправдательный приговор в отношении главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева

Отменен оправдательный приговор в отношении главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 09:41 Фото: president.kg
Накануне, 25 июля 2024 года, Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Антикоре, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а Карим Кокрекбаев взят под стражу в зале суда.

"7 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесен оправдательный приговор в отношении Кокрекбаева К. по фактам получения взяток в суммах 798 тысяч долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай". Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО "Bazis Construction" Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый", – напомнили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года.

Читайте также

Совместная операция МВД и КНБ, в Карагандинской области выявлена ОПГ
В Карагандинской области задержали подозреваемых в хищениях из "Казахмыса"
Жара до +42, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза и шквал: в Астане, Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
25 тысяч молодых людей нашли работу на ярмарках вакансий AMANAT
25 тысяч молодых людей нашли работу на ярмарках вакансий AMANAT
Динара Халдарова
Антикор Антикор МЧС РК Алматинская область Казселезащита 2024 год Коррупция Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения
Сирены прозвучат в Алматы 26 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: