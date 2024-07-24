Снуп Догг пронесет олимпийский огонь по улицам Парижа
По информации SVT Nyheter, в северном пригороде Парижа Сен-Дени расположена часть олимпийской деревни, а также стадион "Стад де Франс" и новый Олимпийский центр водных видов спорта. Поэтому там пройдет основная часть водных соревнований.
На финальном отрезке Снуп Догга поддержат французские знаменитости. Среди них – супермодель и актриса Летиция Каста и рэп-исполнитель MC Solaar.
До сих пор американский рэпер находился во французской столице в качестве спортивного комментатора в шоу телеканала NBC "Прайм-тайм в Париже". Там он работает над проектом вместе с ведущим Майком Тирико.
Ранее появилась информация, что возможность стать факелоносцем в Париже также выпала травести-артисту под псевдонимом Minima Geste. Артист нес олимпийский факел 14 и 15 июля, будучи на каблуках высотой 25 см.