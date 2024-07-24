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Снуп Догг пронесет олимпийский огонь по улицам Парижа

Американский рэпер на Олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:26 Фото: Instagram/snoopdogg
Американский рэпер Снуп Догг пронесет олимпийский огонь по улицам Сен-Дени на севере Парижа. Это будет в пятницу перед церемонией открытия Игр. Он будет одним из последних факелоносцев олимпийского огня, сообщает Zakon.kz.

По информации SVT Nyheter, в северном пригороде Парижа Сен-Дени расположена часть олимпийской деревни, а также стадион "Стад де Франс" и новый Олимпийский центр водных видов спорта. Поэтому там пройдет основная часть водных соревнований.

На финальном отрезке Снуп Догга поддержат французские знаменитости. Среди них – супермодель и актриса Летиция Каста и рэп-исполнитель MC Solaar.

До сих пор американский рэпер находился во французской столице в качестве спортивного комментатора в шоу телеканала NBC "Прайм-тайм в Париже". Там он работает над проектом вместе с ведущим Майком Тирико.

Ранее появилась информация, что возможность стать факелоносцем в Париже также выпала травести-артисту под псевдонимом Minima Geste. Артист нес олимпийский факел 14 и 15 июля, будучи на каблуках высотой 25 см.

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