Снуп Догг пронесет олимпийский огонь по улицам Парижа

Американский рэпер Снуп Догг пронесет олимпийский огонь по улицам Сен-Дени на севере Парижа. Это будет в пятницу перед церемонией открытия Игр. Он будет одним из последних факелоносцев олимпийского огня, сообщает Zakon.kz.

По информации SVT Nyheter, в северном пригороде Парижа Сен-Дени расположена часть олимпийской деревни, а также стадион "Стад де Франс" и новый Олимпийский центр водных видов спорта. Поэтому там пройдет основная часть водных соревнований.

На финальном отрезке Снуп Догга поддержат французские знаменитости. Среди них – супермодель и актриса Летиция Каста и рэп-исполнитель MC Solaar.



До сих пор американский рэпер находился во французской столице в качестве спортивного комментатора в шоу телеканала NBC "Прайм-тайм в Париже". Там он работает над проектом вместе с ведущим Майком Тирико.

Ранее появилась информация, что возможность стать факелоносцем в Париже также выпала травести-артисту под псевдонимом Minima Geste. Артист нес олимпийский факел 14 и 15 июля, будучи на каблуках высотой 25 см.