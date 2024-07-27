В Актобе более чем в два раза увеличили сроки гарантии качества автодорог

В Актобе предъявлены новые требования к подрядным организациям, работающим в дорожной отрасли. С этого года гарантийный срок продлен до пяти лет на средний ремонт дорог и до семи лет – на капитальный ремонт и реконструкцию, сообщает Zakon.kz.

Ранее сроки гарантийных обязательств подрядчиков составляли два и три года, соответственно. Это одна из мер, предпринимаемых для улучшения качества ремонта и строительства дорог. О новом требовании, недавно утвержденном акиматом Актобе, рассказал глава города Азамат Бекет:

"На территории нашего города в этом году дорожные работы ведутся на участках общей протяженностью 98 километров. Всего это 66 проектов. В том числе и новые проекты текущего года, а также те, которые были начаты в прошлые годы и на сегодня не завершены".

Фото: акимат Актобе

Аким отметил, что со стороны жителей часто высказываются жалобы на качество дорог. По его словам, недовольство жителей, конечно, уместно. Он отметил, что задача акимата – исправить эту ситуацию.

"И у нас есть хорошие новости по этому вопросу. С этого года согласно технической спецификации, предъявляются новые требования к подрядным компаниям, которые строят дороги. То есть раньше гарантийный срок, предоставляемый подрядчиком на средний ремонт, составлял два года, а на капитальный ремонт – три. С этого года мы требуем от подрядчиков пять лет гарантии на средний ремонт, семь лет на капитальный ремонт, реконструкцию. Гарантийный срок для всех новых проектов, начатых в этом году, соответствует этому новому требованию", – сказал глава города.

Фото: акимат Актобе

Он подчеркнул, что такая мера усилит ответственность подрядчиков в дорожной отрасли. Раньше, если через два года на асфальте появлялись дефекты, их нельзя было привлечь к ответственности из-за истечения гарантийного срока.

"Теперь, когда гарантийный срок продлен, думаю, дорожные компании будут более ответственны, уделят больше внимания качеству. Более того, сейчас Национальный центр дорожных активов, технический надзор должны ужесточить контроль при проведении ремонтных работ. Поскольку новое правило в отношении гарантийного срока означает повышение требований и к их работе", – добавил Азамат Бекет.

Фото: акимат Актобе

Реконструкция автодороги, соединяющей Актобе и Кандыагаш, подходит к завершению. Об этом 18 июля 2024 года рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочего визита в Актюбинскую область. Он отметил, что четырехполосную трассу введут в эксплуатацию до конца года.