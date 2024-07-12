Навстречу отдыху: как выгоднее всего добраться до озера Алаколь

Как быстрее и дешевле казахстанцам добраться до пляжей Алакольского побережья? Zakon.kz с помощью специалистов выстроил возможные маршруты из разных точек нашей страны.

Озеро Алаколь – одна из самых популярных туристических точек в Казахстане. Это пляжный курорт со всевозможными удобствами и условиями не только для отдыха, но и для оздоровления организма. Широко известно, что камень шунгит, который находится в воде и на побережье озера, имеет лечебные свойства.

Жители каких регионов Казахстана чаще отдыхают на Алаколе?

По данным АО "НК "Kazakh Tourism", наибольший поток туристов на Алаколь наблюдается из Алматы, Астаны, Шымкента, Туркестана, Кызылорды, Талдыкоргана и Павлодара.

Конечно, озеро остается фаворитом и среди жителей близлежащих регионов – Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Для них это и курорт выходного дня, и самое популярное направление во время отпуска.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал Zakon.kz руководитель отдела внутреннего туризма компании Azimut Travel Дмитрий Кручинин, в основном на побережье озера Алаколь отдыхают жители Алматинской и Жетысуской областей, но там можно встретить туристов из разных уголков Казахстана и ближнего зарубежья.



"На восточном побережье озера много отдыхающих с северной части Казахстана, Восточно-Казахстанской области и отдыхающие, приезжающие из-за границы, – из России, часть туристов прибывает даже из Кыргызстана", – поделился наблюдениями специалист.

Как быстрее и легче попасть к заветному озеру?

До побережья озера Алаколь есть возможность добраться различными видами транспорта.

Авиаперелеты

Фото: пресс-служба авиакомпании QAZAQ AIR

Как отметили в Kazakh Tourism, в городе Ушарал работает аэропорт. В летний сезон осуществляются субсидируемые авиарейсы из Астаны, Алматы и Талдыкоргана – всего 28 рейсов в неделю.



Ушарал

Из Астаны в Ушарал летает авиакомпания Scat Airlines, выполняя 4 рейса в неделю с начальной стоимостью билета 16 000 тенге.

Из Алматы в Ушарал авиакомпания "Южное небо" выполняет рейсы 10 раз в неделю в течение трех летних месяцев (июнь, июль, август), стоимость билета составляет 18 000 тенге.

Из Талдыкоргана авиакомпания "Жетысу" выполняет 14 рейсов в неделю в Ушарал.

Урджар

В летний сезон осуществляются субсидируемые авиарейсы из города Алматы и коммерческие авиарейсы из Астаны – 11 рейсов в неделю.

Железнодорожный транспорт

Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Казахстанцы могут добраться поездом до курорта напрямую из Астаны, Алматы, Кызылорды, Восточно-Казахстанской и Абайской областей.



По направлению к озеру Алаколь курсируют железнодорожные пассажирские перевозки из столицы Казахстана и южной столицы. В направлении озера Алаколь из Алматы – пять раз в неделю, из Астаны – три раза в неделю. В общей сложности перевозят туристов к пляжному курорту 12 подвижных составов.

"В прошлом году для удобства туристов запущен летний маршрут на комфортабельном поезде "Тальго" сообщением между Астаной и станцией "Достык". По информации АО "НК "КТЖ", все курсирующие поезда по направлению в Алаколь оборудованы кондиционерами", – сообщили в Kazakh Tourism.





Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что этим летом количество мест в поездах до знаменитого водоема на юго-востоке страны вырастет на 16 тысяч.



"В этом направлении нацперевозчик планирует обслужить более 270 тыс. пассажиров по 12 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Из них по 10 маршрутам будут курсировать поезда АО "Пассажирские перевозки". Также впервые в этом году по просьбе жителей и с учетом спроса открыто следование поезда из Кызылорды", – сообщили в дочерней компании КТЖ.

Большей популярностью железнодорожный маршрут до Алаколя пользуется у жителей двух главных городов нашей страны. Из столицы в летний сезон курсируют поезда №53/54 и №254/253 следованием Астана – Достык.

Непосредственно из Алматы в летний период курсируют пять поездов маршрутом Алматы – Достык (№207/208, №221/222, №211/212, №21/22 и №6942/6941).

Поезда из Восточно-Казахстанской и Абайской областей проходят через города Оскемен, Семей, Шар, Аягоз. Летом по этому направлению через день ходят составы №457/458 "Семей – Достык" и №459/460 "Оскемен – Достык". Курсирование прямых поездов из Кызылорды на побережье №21/22 и №6942/6941 "Кызылорда – Достык" позволит перевозить ежедневно около 150 пассажиров.

Стоит отметить, что поезда в направлении озера Алаколь оснащены кондиционерами. Это важный момент для комфортного путешествия в жаркие месяцы.

Автобусные маршруты

Фото: Zakon.kz

Из городов Алматы, Талдыкорган, Павлодар, Шымкент доступны автобусные рейсы до близлежащих пунктов озера Алаколь.



В этом году завершается строительство трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск, ведущей до курортной зоны Алаколь. Так, по информации акимата Жетысуской области, работы завершены на 90%. Эта дорога сделает пляжный отдых для многих еще доступнее.

Прямиком из Алматы



Фото: Zakon.kz

Безусловно, очень частыми гостями Алакольской курортной зоны становятся алматинцы. Добраться до южного побережья озера Алаколь из Алматы со стороны Ушарала можно четырьмя способами, рассказал эксперт Дмитрий Кручинин:

на поезде : пять составов курсируют по направлению Алматы – Достык;

: пять составов курсируют по направлению Алматы – Достык; самолетом до аэропорта Ушарал;

до аэропорта Ушарал; автобусом , они делятся на два вида мест: спальные и сидячие;

, они делятся на два вида мест: спальные и сидячие; на личном транспорте, дорога весьма комфортная и займет 7-8 часов, так как трассу не так давно отремонтировали.

Справка

До Алаколя из Алматы: 630 километров. Путь на Алаколь на автомобиле займет от 7 до 10 часов, в зависимости от скорости и мощности транспортного средства. На автобусе до побережья – 11 часов в пути. На поезде – 15 часов, а вот на самолете – менее часа.

На поезде

Как рассказал специалист компании, из Алматы на восточное побережье можно добраться поездом с железнодорожной станции Жаланашколь. С этой точки до озера доехать можно на такси или маршрутке. Цена трансфера составит: от 2000 тг – на маршрутке и от 3000 тг – на такси.

"Наиболее оптимальный способ добраться из любой точки Казахстана до южного побережья – это, по моему мнению, поезд. Есть пять составов. Это два поезда Talgo. Один поезд коммерческий, другой – с прицепными вагонами состава Кызылорда – Семей и регулярный поезд, который обслуживает компания "Вагон сервис", – добавил специалист.

Фото: Zakon.kz

Автобусом

Ежедневно из Алматы курсируют автобусы (спальные и сидячие) до южного побережья. До восточного побережья курсируют автобусы с автовокзала.

Авиаперелеты

Можно долететь на самолете из Алматы до города Урджар и далее на такси добраться до баз отдыха на побережье.



Из Алматы и Астаны вылетают самолеты авиакомпаний Qazaq Air и "Южное небо". Самолеты летят до города Учарал, это южное побережье. И до города Урджар (восточное побережье Алаколя). Выполняются рейсы практически ежедневные.

Автомобилем

Чтобы подъехать с южной стороны озера, необходимо с автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск доехать до поселка Ушарал в Жетысуской области, а затем перейти на примыкающую дорогу Ушарал – Достык.

"Протяженность данного участка, который проходит вдоль берега озера, в сторону села Достык области составляет 180 км. На всем протяжении обеспечено движение по новому асфальтобетонному покрытию", – отметили в Минтранспорта.

Что касается северной стороны Алаколя, то для подъезда к этой части озера с автомобильной дороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск необходимо переехать на автомобильную дорогу республиканского значения Таскескен – Бахты. Этот участок протяженностью 133 км ведет до села Маканчи Абайской области. Далее от села Маканчи к озеру ведет автомобильная дорога Маканчи – Жаланашкол.



Проезд к озеру Алаколь осуществляется по трассе Талдыкорган – Усть-Каменогорск, протяженность которой составляет 768 км. На сегодняшний день асфальт уложен на всем протяжении дороги.

Развитие Алакольского курорта

Фото: primeminister.kz

По словам специалистов в области туризма, с каждым годом на побережье заметно улучшается инфраструктура: дороги, освещение, магазины. Например, в поселке Акши открылись парк отдыха и колесо обозрения. Растет и уровень сервиса.



Касательно ценовой политики эксперты отметили, что, безуcловно, стоимость проживания с каждым годом увеличивается. По сравнению с прошлым сезоном (годом) цена за проживание увеличилась примерно на 20% в зависимости, конечно, от отелей. Но вместе с этим наблюдается и развитие курорта, которое требует определенных финансовых вливаний.

"Растет количество баз отдыха на побережье. Отели и дома отдыха открывают раннее бронирование уже с февраля месяца, а в марте и апреле мест практически не остается. Но вместе с тем на каждого туриста, с любым бюджетом, найдется место для размещения", – ответил специалист по внутреннему туризму.

Фото: Zakon.kz

Средняя стоимость проживания начинается от 15 тыс. тенге с человека с 3-разовым питанием и достигает 20-30 тыс. в сутки на человека без питания.

Фото: Zakon.kz

Подробнее о том, сколько стоит отдохнуть на Алаколе, Балхаше и Капчагайском водохранилище, читайте в нашем материале по ссылке.

