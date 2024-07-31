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Сильная жара ждет жителей 12 областей Казахстана 1 августа

жара, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 18:26 Фото: pixabay
Госметеослужба "Казгидромет" выпустила общий прогноз погоды по территории Казахстана на четверг, 1 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами. Только на юге, востоке и в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере РК в ночные и утренние часы ожидается туман.

"Днем в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Жамбылской, Улытауской, Жетысуской областях, на юге Костанайской, Абайской областей, юго-востоке Актюбинской области ожидается сильная жара", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской, Абайской областях, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность.

"В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, на западе Алматинской, Улытауской областей, на юго-востоке Жетысуской области, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской области, в центре в Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – рассказали в "Казгидромете".

О том, какая погода ждет казахстанцев в августе, можно узнать здесь

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