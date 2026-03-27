#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+20°
$
481.83
556.8
5.85
События

На юге Казахстана разворачивается масштабное строительство водохранилищ

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 15:13 Фото: freepik
В Туркестанской области реализуют масштабные проекты по развитию водной инфраструктуры. В рамках Комплексного плана до 2028 года здесь планируется строительство четырех новых водохранилищ, сообщает Zakon.kz.

Так, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями региона рассказал, что в настоящее время завершается строительство водохранилищ "Байдибек-ата" и "Каракуыс", а для "Икан-су" и "Боралдай" разрабатывается проектная документация.

Кроме того, предусмотрены реконструкция трех водохранилищ и укрепление еще трех объектов.

Еще запланирован капитальный ремонт 15 коммунальных водохранилищ и обследование 40 гидротехнических сооружений.

В регионе, по данным ведомства, уже завершены четыре проекта по ремонту и реконструкции ирригационных каналов, что позволило улучшить водоснабжение более чем 24,5 тыс. гектаров орошаемых земель. Также в южных областях началась модернизация 115 и автоматизация 103 каналов.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 15:13
В Казахстане сообщили о масштабных сбросах воды из водохранилищ

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Исламский банк поддержит строительство новых водохранилищ в Казахстане
08:33, 11 апреля 2025
08:33, 11 апреля 2025
Исламский банк поддержит строительство новых водохранилищ в Казахстане
Два новых водохранилища появятся в одном из регионов Казахстана
09:30, 04 ноября 2025
09:30, 04 ноября 2025
Два новых водохранилища появятся в одном из регионов Казахстана
20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков
18:25, 11 апреля 2024
18:25, 11 апреля 2024
20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
16:31, Сегодня
16:31, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
16:21, Сегодня
16:21, Сегодня
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Сегодня
15:50, Сегодня
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Сегодня
15:19, Сегодня
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: