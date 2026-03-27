На юге Казахстана разворачивается масштабное строительство водохранилищ
Так, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями региона рассказал, что в настоящее время завершается строительство водохранилищ "Байдибек-ата" и "Каракуыс", а для "Икан-су" и "Боралдай" разрабатывается проектная документация.
Кроме того, предусмотрены реконструкция трех водохранилищ и укрепление еще трех объектов.
Еще запланирован капитальный ремонт 15 коммунальных водохранилищ и обследование 40 гидротехнических сооружений.
В регионе, по данным ведомства, уже завершены четыре проекта по ремонту и реконструкции ирригационных каналов, что позволило улучшить водоснабжение более чем 24,5 тыс. гектаров орошаемых земель. Также в южных областях началась модернизация 115 и автоматизация 103 каналов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывается проектно-сметная документация на строительство малых гидроэлектростанций на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском водохранилище в Актюбинской области и Каракольском водохранилище в области Абай.