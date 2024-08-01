Более 130 млн разворовали при строительстве бассейна в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует хищение 130 миллионов тенге при строительстве бассейна в Карагандинской области. Подозреваемый помещен под домашний арест, сообщает Zakon.kz.
В Агентстве 1 августа 2024 года уточнили, что ход строительства объекта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отношение к строительству бассейна.
"Согласно заключениям комплексной судебной строительно-экономической и судебно-экономической экспертиз, государству причинен ущерб свыше 130 млн тенге, заключающийся в невыполненных работах и отсутствующих материалах".Пресс-служба АФМ РК
Также сказано, что указанный гражданин задержан. Суд постановил поместить его под домашний арест.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
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