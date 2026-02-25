Рейды на Зеленом базаре и в ГУМе Алматы выявили шокирующие сделки с украденным имуществом

В Медеуском районе Алматы прошли рейды на крупнейшем рынке "Зеленый базар" и в торговом доме "ГУМ". По итогам проверок была выявлена незаконная продажа ювелирных изделий и похищенной техники, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению городской прокуратуры за 25 февраля 2026 года, зафиксировано более пяти административных правонарушений, предусмотренных статьями 449 и 505 КоАП РК. На нарушителей составлены протоколы и они привлечены к ответственности.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала жителя города, причастного к незаконному обороту похищенного имущества.

"При обыске по месту его проживания изъяты 30 украденных мобильных телефонов и два планшета. Шесть телефонов уже возвращены законным владельцам, по остальному имуществу продолжается проверка". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Теперь по данному факту начато досудебное расследование по статье 196 УК РК ("Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем").

Подозреваемый заключен под стражу.

