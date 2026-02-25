#Референдум-2026
События

Рейды на Зеленом базаре и в ГУМе Алматы выявили шокирующие сделки с украденным имуществом

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:41 Фото: pixabay
В Медеуском районе Алматы прошли рейды на крупнейшем рынке "Зеленый базар" и в торговом доме "ГУМ". По итогам проверок была выявлена незаконная продажа ювелирных изделий и похищенной техники, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению городской прокуратуры за 25 февраля 2026 года, зафиксировано более пяти административных правонарушений, предусмотренных статьями 449 и 505 КоАП РК. На нарушителей составлены протоколы и они привлечены к ответственности.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала жителя города, причастного к незаконному обороту похищенного имущества.

"При обыске по месту его проживания изъяты 30 украденных мобильных телефонов и два планшета. Шесть телефонов уже возвращены законным владельцам, по остальному имуществу продолжается проверка".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Теперь по данному факту начато досудебное расследование по статье 196 УК РК ("Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем").

Подозреваемый заключен под стражу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:41
Популярность онлайн-покупок в Казахстане стремительно растет

Ранее мы писали, что казахстанцы часто задаются вопросом: покупать в кредит или накопить? Как действовать, когда денег недостаточно, можно узнать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
