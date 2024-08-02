В Туркестанской области задержали фуру с наркотиками

Пограничной службой КНБ пресечен провоз через госграницу рекордной партии наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба КНБ, 31 мая в пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 кг. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять более 15 млн долларов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Проводится досудебное расследование.

Фото: пресс-служба КНБ РК

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