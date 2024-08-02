Аномальная жара +45 и грозы: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 3 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем 8-9 августа на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается очень сильная жара 45 градусов. В области, а также в городах Шымкент и Туркестан в период 3-9 августа сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, востоке области гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 3 августа на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Днем 5-6 августа на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус. В Атырау днем 6 августа ожидается очень сильная жара 40-41 градус.

В Улытауской области ожидается ветер северо-западный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. Днем 6-7 августа на юге Улытауской области ожидается очень сильная жара 40 градусов. В период 3-8 августа ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 36-38 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 9 августа на юге Алматинской области ожидается очень сильная жара 42 градуса. В период 3-9 августа ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Алматы днем сохранится сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге, в центре области порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 7-8 августа на юге Кызылординской области ожидается очень сильная жара 45 градусов.

Днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 17-22 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем 5 августа на юге области ожидается очень сильная жара 40 градусов. В период 5-6 августа на юге области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.



3-4 августа днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на севере, северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидаются гроза, шквал, днем на севере, западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге области, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильная жара ожидается в восьми областях Казахстана 3 августа.

