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Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля

Елдос Сметов, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 23:32 Фото: gov.kz
Чемпион XXXIII летних Олимпийских игр Елдос Сметов 8 августа приехал в родной район Т. Рыскулова, где земляки оказали ему высокие почести, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает акимат Жамбылской области, жители района торжественно встретили чемпиона у западных ворот в село Кулан. В честь гостей бабушки в белоснежных кимешеках рассыпали шашу, а девушки в национальных костюмах предложили отведать блюда казахской кухни. 

"Церемония встречи олимпийского чемпиона продолжилась торжественным парадом автомобилей. А сельская молодежь на лошадях добавили мероприятию колорита и уникальности. Праздничное мероприятие продолжилось на центральной площади района. Более двух тысяч жителей района радушно встретили Елдоса Сметова", – говорится в сообщении.

Также в акимате добавили, что на торжественном мероприятии выступил аким района Ернар Есиркепов. От имени земляков Елдосу Сметову он вручил ключи от автомобиля Haval M6. 

Ранее сообщалось, что Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин. 

Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой

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