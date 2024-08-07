Министр обороны вручит олимпийским чемпионам Курбанову и Сатпаеву медали "Ел қорғаны"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года дзюдоист Гусман Кыргызбаев получил звание капитана. Теперь военная медаль "Ел қорғаны" ожидает завоевашего "серебро" гимнаста Наримана Курбанова, а также стрелка Ислама Сатпаева, который в паре с Александрой Ле взял "бронзу", сообщает Zakon.kz.

В здании Исторического музея Вооруженных сил РК с военным оркестром торжественно встретили олимпийских чемпионов. Узнав о приезде спортсменов, там собрались школьники, юные спортсмены, местные жители и общественные деятели. Каждый хотел пожать руку чемпионам, поздравить с исторической победой и поблагодарить.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Во время встречи со спортсменами прошла пресс-конференция, на которой выступил председатель спортивного комитета Министерства обороны РК – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов. Он рассказал, что сразу после чествования спортсменов по итогам Олимпийских игр 2024 в Акорде их поздравит министр обороны, а также руководство Вооруженных сил.

"Наши спортсмены, в том числе армейские спортсмены, оправдали все ожидания казахстанцев. Поздравляю уже завоевавших награды и желаю удачи тем, кто сейчас продолжает участие в Олимпийских играх. Это огромный вклад для страны. Вы вписали в историю свои имена. Вы своим трудом и победами показываете пример для подрастающего поколения. Надеюсь, ваши победы будут только вдохновлять наших соотечественников. Что касается военных наград. Гусману Кыргызбаеву досрочно присвоено звание капитана. Нариман Курбанов также армейский спортсмен, его мы призвали. Но по закону необходимо нахождение на должности от одного года и больше. Поэтому на чествование министром обороны Нариман и Ислам представлены к медали "Ел қорғаны". Арман Абеуов

На встрече дети с радостью взяли автографы у спортсменов и сфотографировались на память с каждым из них.

Фото: Zakon.kz

Именно Ислам Сатпаев первым принес бронзовую медаль стране в квалификации стрельба из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.

Фото: Zakon.kz

А служащий Вооруженных сил РК спортсмен-инструктор Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в личном зачете в упражнениях на коне.



Фото: Zakon.kz

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов, опередив сербского спортсмена Страхиню Бунчич.

Фото: Zakon.kz

Кстати, на встрече со спортсменами также успели пообщаться с призерами и алматинские школьники. Один из них поделился своими впечатлениями и эмоциями.

"Я слежу за Олимпиадой, для меня победы на них значат честь и гордость за свою страну. У меня был фаворит Елдос Сметов, я болел за него. Я был очень рад его победе, теперь он собрал весь комплект медалей. Сам я занимаюсь дзюдо. В будущем тоже хочу участвовать в Олимпиаде. Для меня это большой стимул". Амирхан Ниязов

В настоящее время в копилке у армейских спортсменов четыре медали. Всего в рядах Вооруженных сил состоят 22 спортсмена из 80 участников Олимпийских игр.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что армейские спортсмены из Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК продолжают пополнять медальный счет казахстанских олимпийцев. Сегодня спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК Демеу Жадыраев поборется за золотую медаль парижской Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории 77 килограммов.