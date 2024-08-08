Нефтяная компания "упустила" большой объем газа и теперь должна государству более 600 млн тенге

Свыше 600 млн тенге выплатит государству крупная нефтяная компания в Атырауской области за нерациональное использование недр, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Атырауской установила, что ТОО "ANACO" в период с 2018 по 2023 год допустило потерю сырого газа в объеме 4 237 248 кубометров и тем самым нерационально использовало недра.

"Указанное является грубым нарушением требований п. 2 ст. 125 и п. 4 ст. 147 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов). По результатам рассмотрения акта надзора Западным межрегиональным управлением государственной инспекции нефтегазового комплекса рассчитан причиненный ущерб в размере 673 130 278 тенге", – сообщили в прокуратуре 8 августа.

На сегодня недропользователь в добровольном порядке оплатил 285 000 000 тенге ущерба.

5 августа прокуроры рассказали о том, что в Атырауской области на 13,6 млрд тенге оштрафовали нефтедобывающую компанию.