Пожизненное женщинам не дают: на 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочек

В Карагандинской области 7 августа 2024 года вынесли приговор женщине, которая убила двух своих дочек, сообщает Zakon.kz.

В суде установили, что подсудимая в январе 2023 года познакомилась с мужчиной, и сентября 2023 года они стали жить вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района. У женщины были три дочки: новорожденная, двух и четырех лет. Совместных детей с сожителем не было.

Утром 4 апреля 2024 года мужчина уехал на работу в Темиртау, закрыв дверь квартиры, о чем они договорились ранее.

"Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, Г., находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выражавшимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. В этот же день Г., находясь в детской спальне, сказала малолетним К. и М. лечь на кровать, и когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом", – сообщили в пресс-службе уголовного суда Карагандинской области.

Приговором суда женщина признана виновной в убийстве своих детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

"Санкция статьи, вмененной Г., предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы. При назначении наказания учтены требования ч. 4 ст. 46 УК, согласно которой пожизненное лишение свободы женщинам не назначается", – отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В июне 2024 года в Туркестанском областном суде рассмотрели похожее дело: женщина задушила двух родных детей. Ее посадили на 15 лет.