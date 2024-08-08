В Алматы и Шымкенте сильная жара: где еще синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 9 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере Улытауской области ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза. Днем град, шквал, ветер восточный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный утром и днем 15-20 м/с.

Днем на востоке Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается временами сильный дождь. Ночью гроза, днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 25 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный, днем на юге порывы 15-20м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. В Конаеве днем сохранится сильная жара 36-38 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. На западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау ночью временами ожидается сильный дождь. Гроза.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-42 градуса. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса.

В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 40-41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, в центре области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью на северо-востоке, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке, в центре Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с. Днем на севере, северо-западе области ожидается сильная жара 40 градусов. 09 августа на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 9 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

