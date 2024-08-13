В Астане перед началом учебного года снесут школу

В Астане снесут аварийную школу №25. Куда распределят учеников, пока будет идти строительство нового заведения, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

По данным ведомства, в ходе ежегодного осмотра технического состояния объектов образования средняя школа №25 была признана аварийной: установлено несоответствие объекта техническим и санитарным требованиям.



Фото: gov.kz

Специалисты заключили, что физический износ здания составил 54,4%.

Городское управление образования уже подготовило комплекс мер по распределению обучающихся в соседнюю школу.

Близлежащая школа №36 расположена по адресу ул. Карасай батыра, 10.

Что касается территории средней школы №25, то там будет построена новая школа, соответствующая всем современным требованиям организации учебного процесса.

На сегодня уже начаты работы по проектированию новой школы и привязке проекта к местности.

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