В Астане перед началом учебного года снесут школу
По данным ведомства, в ходе ежегодного осмотра технического состояния объектов образования средняя школа №25 была признана аварийной: установлено несоответствие объекта техническим и санитарным требованиям.
Фото: gov.kz
Специалисты заключили, что физический износ здания составил 54,4%.
Городское управление образования уже подготовило комплекс мер по распределению обучающихся в соседнюю школу.
Близлежащая школа №36 расположена по адресу ул. Карасай батыра, 10.
Что касается территории средней школы №25, то там будет построена новая школа, соответствующая всем современным требованиям организации учебного процесса.
На сегодня уже начаты работы по проектированию новой школы и привязке проекта к местности.
Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда сносят этаж крупного бизнес-центра. Речь идет о бизнес-центре Parasat по ул. Муратбаева, 63, где третий этаж и мансарда были возведены незаконно.
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