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В Астане перед началом учебного года снесут школу

В Астане снесут аварийную школу, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:37 Фото: gov.kz
В Астане снесут аварийную школу №25. Куда распределят учеников, пока будет идти строительство нового заведения, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичного акимата.

По данным ведомства, в ходе ежегодного осмотра технического состояния объектов образования средняя школа №25 была признана аварийной: установлено несоответствие объекта техническим и санитарным требованиям.

В Астане снесут аварийную школу, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:37

Фото: gov.kz

Специалисты заключили, что физический износ здания составил 54,4%.

Городское управление образования уже подготовило комплекс мер по распределению обучающихся в соседнюю школу.

Близлежащая школа №36 расположена по адресу ул. Карасай батыра, 10.

Что касается территории средней школы №25, то там будет построена новая школа, соответствующая всем современным требованиям организации учебного процесса.

На сегодня уже начаты работы по проектированию новой школы и привязке проекта к местности.

Ранее сообщалось, что в Алматы по решению суда сносят этаж крупного бизнес-центра. Речь идет о бизнес-центре Parasat по ул. Муратбаева, 63, где третий этаж и мансарда были возведены незаконно.

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