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В Алматы перекроют участок развязки на проспекте Рыскулова

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 09:40 Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтными работами на время перекроют участки транспортной развязки на проспекте Рыскулова в южной столице, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата города, движение будет перекрыто на участке в западном направлении от ул. Табачнозаводская до конца съезда транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова. Двигаться по указанному участку дороги будет невозможно с 23:00 17 августа до 11:00 19 августа.

Вместе с тем с 23:00 18 августа до 11:00 20 августа движение будет перекрыто на участке в восточном направлении от начала транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова до ул. Табачнозаводская. 

"Объезд в оба направления будет осуществляться через кольца транспортных развязок Рыскулова – Сейфуллина и Рыскулова – Жансугурова", – сообщили в администрации города.
перекрытия участка улицы Рыскулова, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 09:40

Фото: акимат Алматы

Для удобства водителей на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. 

Ранее в акимате объявили, что в Алматы с 23.00 16 августа 2024 года перекроют движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта.

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