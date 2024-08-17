В Алматы перекроют участок развязки на проспекте Рыскулова
По данным акимата города, движение будет перекрыто на участке в западном направлении от ул. Табачнозаводская до конца съезда транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова. Двигаться по указанному участку дороги будет невозможно с 23:00 17 августа до 11:00 19 августа.
Вместе с тем с 23:00 18 августа до 11:00 20 августа движение будет перекрыто на участке в восточном направлении от начала транспортной развязки Рыскулова – Жансугурова до ул. Табачнозаводская.
"Объезд в оба направления будет осуществляться через кольца транспортных развязок Рыскулова – Сейфуллина и Рыскулова – Жансугурова", – сообщили в администрации города.
Фото: акимат Алматы
Для удобства водителей на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее в акимате объявили, что в Алматы с 23.00 16 августа 2024 года перекроют движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта.