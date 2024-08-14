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Самую опасную трассу Казахстана взяли под особый контроль

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 00:09 Фото: Zakon.kz
Ситуацию на трассе Самара – Шымкент, где недавно погибли 12 человек, в том числе дети, взяли под особый контроль полицейские Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта телеканала КТК, определены интенсивность движения в часы пик, по часам суток и места дорожно-транспортных происшествий.

"В связи с этим будет организовано сопровождение с 8 утра до 11 часов и с 15 до 18 часов от поселка Карабутак, 965-го километра автодороги Самара – Шымкент, до города Актобе".Начальник управления ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов

По информации телеканала, в сутки по трассе Самара – Шымкент проезжает больше 16 тыс. транспортных средств, но состояние дороги при этом оставляет желать лучшего. Ее не ремонтировали 20 лет.

Ранее в городе Семей жители ул. Целинная в районе пос. Восточный выразили обеспокоенность отсутствием освещения и тротуаров возле близлежащей школы.

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