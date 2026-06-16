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События

Водителей на трассе к Алаколю взяли под особый контроль

полиция, машины, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 16:54 Фото: пресс-служба ДП области Абай
На трассе к Алаколю в области Абай полиция начала использовать дроны для контроля дорожной ситуации. Нарушения правил фиксируются с воздуха в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.

Cтражи порядка подчеркивают, что с началом туристического сезона увеличение потока посетителей значительно повысило нагрузку на автомобильную дорогу Мақаншы – Жалаңашкөл.

Так, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий применяются беспилотные летательные аппараты (дроны) для воздушного наблюдения.

"В ходе мониторинга с воздуха полицейские фиксируют факты выезда на полосу встречного движения, превышения установленной скорости, выполнения опасных маневров и других нарушений правил дорожного движения".Пресс-служба ДП области Абай

Глава Мақаншинского районного отдела полиции Адиль Ковнашаров настоятельно обращается к водителям, подчеркивая важность соблюдения правил на дороге. Он отмечает, что каждый водитель должен помнить, что несет ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих.

Немного ранее мы рассказывали, что в Казахстане объявлена республиканская акция "Безопасная дорога" по усилению контроля за безопасностью перевозок пассажиров. Она пройдет с 15 июня 2026 года по 30 июня 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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