Карагандинец без руки и ноги первым в истории Казахстана переплыл Боровое
Своей историей спортсмен поделился на странице в Instagram.
Ақназар потерял руку с ногой в 2018 году.
"Но не потерял себя! Благодаря Аллаху, семье и близким мне людям, я не чувствовал себя ограниченным", – отметил он.
Далее он рассказывает, что спустя несколько лет нашел свою стихию. И это оказалось плавание.
"В 2019 году после ампутаций я первый раз попробовал плыть, но не в бассейне, а в озере Балхаш. Одной рукой и ногой я достаточно хорошо чувствовал себя на воде. Меня только одно беспокоило, что я не могу плыть прямо. Конечно, сейчас об этом думать смешно. В тот день волны в озере были выше чем обычно, но, несмотря на это, у меня получилось. Позже я начал интересоваться профессиональным плаванием", – вспоминает Ақназар.
И уже 31 марта 2024 года он стал чемпионом Казахстана на дистанции 400 метров в вольном стиле.
"В мае этого года я поставил себе цель переплыть озеро Боровое. 6 августа я с командой переплыл озеро за 1 час и 8 минут. В каждом заплыве есть цель. Цель моего заплыва – установить рекорд Гиннеса и показать всему миру наше природное чудо".Ақназар
В заключении он заявил, что хочет быть полезным и максимально пропагандировать пара спорт.
Ранее сообщалось, что известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.