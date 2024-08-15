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Карагандинец без руки и ноги первым в истории Казахстана переплыл Боровое

Карагандинец без руки и ноги первым в истории Казахстана переплыл Боровое, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:39 Фото: Instagram/aknazar.mutalip
Паралимпиец из Караганды совершил удивительный заплыв. 26-летний Ақназар переплыл озеро Боровое первым в истории Казахстана, не имея одной руки и ноги, сообщает Zakon.kz.

Своей историей спортсмен поделился на странице в Instagram.

Ақназар потерял руку с ногой в 2018 году.

"Но не потерял себя! Благодаря Аллаху, семье и близким мне людям, я не чувствовал себя ограниченным", – отметил он.

Далее он рассказывает, что спустя несколько лет нашел свою стихию. И это оказалось плавание.

"В 2019 году после ампутаций я первый раз попробовал плыть, но не в бассейне, а в озере Балхаш. Одной рукой и ногой я достаточно хорошо чувствовал себя на воде. Меня только одно беспокоило, что я не могу плыть прямо. Конечно, сейчас об этом думать смешно. В тот день волны в озере были выше чем обычно, но, несмотря на это, у меня получилось. Позже я начал интересоваться профессиональным плаванием", – вспоминает Ақназар.

И уже 31 марта 2024 года он стал чемпионом Казахстана на дистанции 400 метров в вольном стиле.

"В мае этого года я поставил себе цель переплыть озеро Боровое. 6 августа я с командой переплыл озеро за 1 час и 8 минут. В каждом заплыве есть цель. Цель моего заплыва – установить рекорд Гиннеса и показать всему миру наше природное чудо".Ақназар

В заключении он заявил, что хочет быть полезным и максимально пропагандировать пара спорт.

Ранее сообщалось, что известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш.

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