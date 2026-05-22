Альпинист без ног впервые в истории покорил Эверест на одних руках

20 мая 2026 года российский параспортсмен Рустам Набиев стал первым в истории человеком, который поднялся на вершину Эвереста (8848 м) исключительно на одних руках, сообщает Zakon.kz.

Подробности этого невероятного восхождения 34-летний альпинист опубликовал на своей странице в Instagram.

Но сначала немного предыстории.

В 2015 году Набиев лишился обеих ног после трагического обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске. Тогда жертвами ЧП стал 21 человек.

После продолжительного лечения и реабилитации он занялся спортом. Сначала Набиев играл в следж-хоккей, а с 2020 года начал покорять горные вершины. До восхождения на Эверест спортсмен уже успел подняться на Эльбрус (5642 м и 5621 м), Манаслу (8163 м), Арарат (5165 м), Казбек (5033 м), Килиманджаро (5895 м) и Аконкагуа (6962 м).

Итак, путь на Эверест начался 7 апреля 2026 года.

Уже акклиматизацию Набиев проходил на Мера Пик высотой 6476 метров. Вершина стала девятой в его карьере.

4 мая он прибыл в Намче-Базар, столицу шерпов, которая является воротами на Джомолунгму.

"Здесь мы пробудем до 6 мая, чтобы восстановиться, набрать силы и сделать шаг в заключительный этап нашего пути. Эверест уже близко. Я готов", – писал Набиев.

Далее на проход через ледопад Кхумбу Набиев потратил 15 часов.

И 20 мая Эверест покорился Набиеву.

"20 мая в 08:16 по непальскому времени, впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!" Рустам Набиев

Эверест (Джомолунгма) – высочайшая вершина Земли (8848,88 м), расположенная в Гималаях на границе Непала и Китая. Она является самой желанной и опасной целью для альпинистов со всего мира.

Среди всех многочисленных восхищенных комментарием можно отметить этот, который гласит о том, что мы слишком часто ищем оправдание вместо того, чтобы сделать первый шаг.

"Хочу попросить прощения у Рустама за первую мысль, которая возникла в моей голове, когда я узнала, что он собрался в этот путь. Я подумала: "Зачем? Ну зачем так рисковать?". А сейчас понимаю: он не только поднимается сам в гору, он поднимает каждого из нас! У людей больше нет оправданий своему бездействию, своим пустым переживаниям, каким-то мелким трудностям, у людей есть мотивация, безграничные возможности, есть дух, есть сила воли, есть такой потрясающий пример перед глазами! Спасибо за веру в себя".

Также мы рассказывали, что 49-летний непальский альпинист Пасанг Дава покорил Эверест в 30-й раз (8848 м). Он уступает по числу восхождений на Сагарматху лишь абсолютному рекордсмену из гималайской страны 55-летнему Ками Рите, который днями ранее взошел на пик в 32-й раз.