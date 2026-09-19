Дожди, град и шквал: погода на 20 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", в южных, восточных и центральных регионах Казахстана пройдут дожди, ожидается усиление ветра. На юго-востоке возможны грозы, град и шквал.

В западных и северных регионах будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Павлодарской и Карагандинской областях, областях Абай и Жетысу, на западе, юге и востоке Восточно-Казахстанской, юге, севере, востоке и в центре Акмолинской, востоке Северо-Казахстанской, севере и в центре Мангистауской, юге Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, области Улытау, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе, севере и востоке Карагандинской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, северо-западе и юге области Абай, севере, юге, востоке и в центре области Жетысу.

Ранее жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет".