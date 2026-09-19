#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
События

Дожди, град и шквал: погода на 20 сентября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 17:25 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", в южных, восточных и центральных регионах Казахстана пройдут дожди, ожидается усиление ветра. На юго-востоке возможны грозы, град и шквал.

В западных и северных регионах будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Павлодарской и Карагандинской областях, областях Абай и Жетысу, на западе, юге и востоке Восточно-Казахстанской, юге, севере, востоке и в центре Акмолинской, востоке Северо-Казахстанской, севере и в центре Мангистауской, юге Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, области Улытау, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе, севере и востоке Карагандинской, юге Атырауской, северо-востоке Мангистауской, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, северо-западе и юге области Абай, севере, юге, востоке и в центре области Жетысу.

Ранее жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов предупредил "Казгидромет".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
15:14, 12 сентября 2026
Сильные дожди, град и шквал: погода на 13 сентября
Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло
15:51, 06 сентября 2026
Сильные дожди, град и шквал: погода в Казахстане на 7 сентября
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
15:32, 13 сентября 2026
Сильный дождь и грозы: погода на 14 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко
16:47, Сегодня
Казахстан проиграл второй матч Таиланду в Кубке Дэвиса, ведя в счёте 2:0
Маурисио Руффи
16:21, Сегодня
Перейра поставил на победу Руффи в бою с Царукяном
Никита Бояркин
15:44, Сегодня
Казахстанский вратарь "Адмирала" Бояркин отстоял "на ноль" в матче КХЛ против "Северсталя"
Паоло Коста
15:19, Сегодня
"Это может быть в ноябре или декабре": Коста озвучил условие боя с Анкалаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: