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Димаш Кудайберген спел на концерте в Душанбе

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 20:03 Фото: akorda.kz
22 августа в городе Душанбе на гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе «Кохи Борбад», выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане. В числе участников концерта симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", этно-фолк группа Hassak и другие творческие коллективы.

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 20:03

Фото: akorda.kz

В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции. Помимо Димаша свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры:

  • Айгуль Улкенбаева;
  • Темирлан Бейсембай, известный под творческим псевдонимом Ratovich;
  • группа El Voice;
  • Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.

Часами ранее Токаев и Рахмон подтвердили успешное развитие сотрудничества двух стран.

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Алия Абди
Кудайберген Димаш Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан 2024 год Концерты Культура
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