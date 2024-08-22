Димаш Кудайберген спел на концерте в Душанбе

22 августа в городе Душанбе на гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе «Кохи Борбад», выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане. В числе участников концерта симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", этно-фолк группа Hassak и другие творческие коллективы.

Фото: akorda.kz

В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции. Помимо Димаша свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры:

Айгуль Улкенбаева;

Темирлан Бейсембай, известный под творческим псевдонимом Ratovich;

группа El Voice;

Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.

Часами ранее Токаев и Рахмон подтвердили успешное развитие сотрудничества двух стран.