Ремонтируемый участок Кульджинского тракта перекроют на 32 часа в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок Кульджинского тракта. Об этом 23 августа 2024 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что временные ограничения движения вводятся "в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кульджинского тракта".

"С 23:00 23 августа до 07:00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова – Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина – Кульджинский тракт". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что при движении в северном направлении по ВОАД и ул. Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от пр. Рыскулова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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16 августа 2024 года в Департаменте полиции Алматы проинформировали о закрытии движения по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа в связи с ремонтом и реконструкцией. Но позднее в акимате южной столицы заявили, что движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта будет перекрываться только в ночное время.