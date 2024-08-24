Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру

Пары , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители Миннауки, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования пояснили, что образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

"В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек", – отметили в ведомстве.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2024 года включительно.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, куда обращаться казахстанским студентам по вопросам общежитий.

Читайте также

Токаев, Таджикистан, государственный визит
Завершился государственный визит Токаева в Таджикистан
Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры
Магистральную улицу будут частично перекрывать в Алматы
Напавшего на водителя скорой в Караганде лишили свободы
Обидчика водителя скорой лишили свободы в Караганде
Ирина Мишура
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
"Было очень плохое настроение": задержан мужчина, сломавший в Алматы саженцы на сумму свыше миллиона тенге
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: