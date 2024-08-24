Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители Миннауки, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования пояснили, что образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

"В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек", – отметили в ведомстве.

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2024 года включительно.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

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